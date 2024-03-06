Fenerbahçe'nin Union St. Gillioise kadrosunda Becao yok

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Belçika’nın Union Saint-Gilloise ekibine konuk olacak Fenerbahçe’de kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor maçında ayağına darbe alan Rodrigo Becao kadroda yer almadı.
Sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ve Joshua King de kadroda yer almadı.
Serdar Dursun, Serdar Aziz ve Mert Müldür zaten Fenerbahçe’nin UEFA listesinde bulunmuyor.
23 kişilik kamp kadrosu şöyle: “Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Alexander Djiku, Jayden Oosterwalde, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai.”