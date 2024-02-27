Fenerbahçe’den RTÜK’e: Aynı hassasiyeti bize saldıranlar için de bekliyoruz

Fenerbahçe, Vole kanalında kullanılan hakaret içerikli sözler nedeniyle harekete geçen Radyo Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) aynı hassasiyeti kendileri için beklediklerini iletti.

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Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, YouTube üzerinden yayın yapan Vole kanalında, dün oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının yan hakemi Mustafa Savranlar’a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı: “Adam değilsin, hakem de değilsin. Senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘Buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin.”

Çelikler bu sözleri nedeniyle özür diledi ve bir süre ekranlara çıkmayacağını söyledi. Kanal da özür açıklaması yayınladı.

Trendyol Vole’ye sponsorluğunu sonlandırdığını açıkladı. RTÜK de topa girerek Vole’ye ‘erişim engeli’ tehdidinde bulundu.

Bunun üzerine Fenerbahçe, X hesabından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e şu sözlerle seslendi:

“Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Başkanı Sayın Ebubekir Şahin, ‘Her tür yayında hakaret içeren, haddi aşan, ayrıştırıcı dile karşıyız. İster spor alanında olsun isterse başka alanlarda, kendine gazeteci veya medya mensubu diyen hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayız’ açıklamanızı dikkatle takip ettik.

Aynı duruş, tavır ve yaklaşımı, yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü ve değerleri hakkında haksız, hadsiz ve üslupsuz şekilde saldıranlar için de ortaya koymanızı beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”