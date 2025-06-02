Fenerbahçe Voleybol Takımı Hande Baladın'ı transfer etti

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı milli smaçör Hande Baladın’ı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şöyle: “Hande Baladın’a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu formayla sonsuz başarılar diliyoruz.”
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝’𝐬 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐜𝐥𝐮𝐛 Hande Baladın! pic.twitter.com/N46aaRvBNW— Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) June 2, 2025
Eczacıbaşı altyapısında voleybola başlayan ve uzun yıllar turuncu-beyazlı formayı başarıyla terleten Hande Baladın kulüp kariyerinde birçok başarıya imza attı.
2015’te Eczacıbaşı’yla kariyerine profesyonel adım atan başarılı smaçör daha sonra sırasıyla Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor formaları giydi.
Son olarak Eczacıbaşı Dynavit forması giyen 27 yaşındaki Baladın, yeni sezonda Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek.