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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe Voleybol Takımı Hande Baladın'ı transfer etti

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı milli smaçör Hande Baladın’ı transfer etti.

Fotoğraf: AA

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şöyle: “Hande Baladın’a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu formayla sonsuz başarılar diliyoruz.”


Eczacıbaşı altyapısında voleybola başlayan ve uzun yıllar turuncu-beyazlı formayı başarıyla terleten Hande Baladın kulüp kariyerinde birçok başarıya imza attı.

2015’te Eczacıbaşı’yla kariyerine profesyonel adım atan başarılı smaçör daha sonra sırasıyla Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor formaları giydi.

Son olarak Eczacıbaşı Dynavit forması giyen 27 yaşındaki Baladın, yeni sezonda Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek.

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