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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe, üç oyuncusuyla yollarını ayırdı

Fenerbahçe, üç futbolcusunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şunlar belirtildi: “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.”


Alman oyuncu Mergim Berisha’nın sözleşmesinde 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

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