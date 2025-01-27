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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe Talisca'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’yla anlaştığını resmen açıkladı.

Anderson Talisca özel jetten paylaştı. Fotoğraf: Instagram

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle dendi:


“Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir.”

Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’la sözleşmesini feshetmişti.

TRT Spor‘un haberine göre Brezilyalı orta sahayı taşıyan özel jet, 21:00’de Atatürk Havalimanı’na inecek.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu‘na göre sarı lacivertliler, Talisca’yla 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Türkiye’de Beşiktaş forması giyen Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki sambacı, sekiz gollük bir performans ortaya koydu.

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