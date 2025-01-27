Fenerbahçe Talisca'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’yla anlaştığını resmen açıkladı.

Anderson Talisca özel jetten paylaştı. Fotoğraf: Instagram

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir.”

Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’la sözleşmesini feshetmişti.

TRT Spor‘un haberine göre Brezilyalı orta sahayı taşıyan özel jet, 21:00’de Atatürk Havalimanı’na inecek.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu‘na göre sarı lacivertliler, Talisca’yla 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Türkiye’de Beşiktaş forması giyen Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki sambacı, sekiz gollük bir performans ortaya koydu.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/DlRmmyZxM3 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 27, 2025



