Fenerbahçe Talisca'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’yla anlaştığını resmen açıkladı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle dendi:
“Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir.”
Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’la sözleşmesini feshetmişti.
TRT Spor‘un haberine göre Brezilyalı orta sahayı taşıyan özel jet, 21:00’de Atatürk Havalimanı’na inecek.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu‘na göre sarı lacivertliler, Talisca’yla 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Türkiye’de Beşiktaş forması giyen Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki sambacı, sekiz gollük bir performans ortaya koydu.
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 27, 2025
Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/DlRmmyZxM3