Fenerbahçe hisselerinde sert dalgalanma

Süper Lig’de dün aldığı beraberlikle taraftarını üzen Fenerbahçe, şimdi de yatırımcısını üzdü. Dünkü maçtan sonra Fenerbahçe’nin hisseleri borsada yüzde 8 değer kaybetti.
Süper Lig’in 31’inci haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Lider Galatasaray’ın bu hafta Fatih Karagümrük’le berabere kalmasının ardından takipçisi Fenerbahçe’nin hisseleri dün yüzde 9,95 yükselmişti.
Fenerbahçe, dün akşam İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak Galatarasay’la arasındaki puan farkını düşürmek için yakaladığı fırsatı tepti.
Beraberlik sonucunun ardından Galatasaray’la puan farkı 6’da kalan Fenerbahçe’nin hisse fiyatı yüzde 8,5 azalarak 51,70 liradan işlem görürken, saat 10:30 itibariyle Galatasaray hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 6,5 yükselişle 9,45 liradan satılıyor.
Aynı dakikalarda Beşiktaş hisseleri yüzde 6’nın üzerinde primle 12,15 lira, Trabzonspor hisseleri yüzde 0,3 düşüşle 3,50 liradan işlem görüyor.