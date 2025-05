Fenerbahçe Cengiz Ünder'i Los Angeles FC'ye kiraladı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles FC’ye kiraladı.

Fenerbahçe’nin X hesabından yapılan açıklamaya göre Ünder, 1 Temmuz 2025’e kadar Los Angeles FC’ye kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüp Ünder’i Ağustos 2023’te 15 milyon avro (bugünün kuruyla 569,4 milyon lira) bonservis bedeliyle Olimpik Marsilya Kulübü’nden transfer etmişti.

Milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 maçta dokuz gol iki asistlik katkı verdi.

Los Angeles FC, oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

