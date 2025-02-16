Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nda şampiyon

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’yı 104-81 mağlup ederek 39’uncu ING Türkiye Kupası’nda şampiyon oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta Beşiktaş, Derek Needham’ın üç sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. Fenerbahçe bu çeyrekte Devon Hall üzerinden basketler buldu.
Tarık Biberoviç’in de hücumda devreye girmesiyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-19 önde kapattı.
İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, 14’üncü dakikada Sertaç Şanlı’nın üç sayılık basketiyle 6-0’lık seri yakaladı: 36-24.
Bu dakikadan sonra Errick McCollum’la dış ve orta mesafeden isabetler bulan sarı-lacivertliler, farkı açarak soyunma odasına 58-40 üstün gitti.
İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis’in 25’inci dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 23’e çıkardı: 71-49.
Son çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe , Errick McCollum’ın 32’nci dakikadaki üç sayılık basketiyle 6-0’lık seri yakaladı: 88-62. Oyundaki üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 104-81 galip ayrıldı.