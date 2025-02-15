Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe’nin 30 Kasım 2024 itibarıyla toplam borcu 18 milyar 600 milyon lira.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı. Fotoğraf: AA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetimin 1 Haziran 2024-30 Kasım 2024 arasını kapsadığını söyledi.

Vodina’nın açıklamasına göre Fenerbahçe’nin kısa vadeli borçları 11 milyar 98 milyon lira, uzun vadeli borçlarıysa 7 milyar 502 milyon lira. Kulübün toplam borcuysa 18 milyar 600 milyon lira.

Sarı-lacivertli kulübün dönem gelirinin 6 milyar 469 milyon lira, dönem giderininse 6 milyar 349 milyon lira olduğunu söyleyen Vodina, Fenerbahçe’nin dönem karınıysa 562 milyon lira olarak açıkladı.