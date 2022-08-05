Felçli kadın Manş Denizi’ni geçti: Dalış kıyafeti yoktu

Bisiklet kazası sonrasında belden aşağısı felçli kalan, Galler’de yaşayan bir kadın Manş Denizi’ni geçti.

Fotoğraf: BBC

Paula Craig (59), dalış kıyafeti (wetsuit) giymeden ve bacaklarını kullanmadan Manş Denizi’ni (Britanya ve Fransa arasında) geçen ilk isim olduğunu, Guinness Rekorlar Kitabı’nın rekorunu tescil edilebileceğini söyledi.

Yanında destek veren beş kişilik ekiple yüzen Craig, 35 kilometrelik mesafeyi belirli sürelerde ara vererek 14 saat üç dakikada tamamladı.

20 yıl önce bir bisiklet kazası sonrasında felçli kaldığını söyleyen Craig, ”Onlar olmadan yapamazdım” diyerek ekibini övdü.

Craig kaza geçirmeden önce Metropolitan Polisi’nde görevliydi, maraton koşucusuydu.