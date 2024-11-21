Fehmi Koru: Erdoğan’ın en baştan takındığı umursamaz tavır, son dakikaya kadar değişmedi

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İlk ziyarette bir anlaşmazlık baş göstermişti de, aradan geçen süre içerisinde yaşananlar o yüzdendi ve son görüşmede kopmaya yüz tutan bağ yeniden onarıldı mı?

Mümkün…

Aradaki süreçte ısrarla ifade edilenlerden, iki ortak arasında sorun olduğu ve bunun kopma getirebileceği ihtimalini düşünenler, yani Bahçeli’nin sözlerini ciddiye alanlar, yanıldılar…

Bunların arasında ben de varım.

İki parti veya iki lider arasında ihtilaf anlamına gelebilecek farklılıklar kendini belli ettiği her durumda, “Merak edilmesin, AK Parti ile MHP arasındaki ortaklık bozulmaz, onların ilişkisi aynı vücutta doğmuş Siyam ikizleri gibi” görüşünü seslendirenler ise haklı çıktı.

Onların içerisinde de ben varım.

Bir nokta ise çok dikkat çekiciydi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürecin başından beri sergilediği tavır…

Erdoğan’ın en baştan takındığı umursamaz tavır, son dakikaya kadar değişmedi.

Fehmi Koru’nun yazısı