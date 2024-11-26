Fehmi Koru: AK Parti'nin iktidarının sonunu da, başlangıcında olduğu gibi 'erken seçim' çağrısıyla Devlet Bahçeli getirebilir

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AK Parti’nin 22 yıl sürmüş iktidarının sonunu da, başlangıcında olduğu gibi, ‘erken seçim’ çağrısıyla yine Devlet Bahçeli getirebilir.

Seçim tarihinin çok erkene alınmasına pek hevesli görünmeyen Özgür Özel’in tavrını böyle bir beklenti değiştirmiş olabilir…

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’in konuya ilişkin açıklamaları böyle bir endişenin iktidarda da var olduğuna işaret ediyor.

Bir yandan “Daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye’nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir” derken, bir yandan da her gün seçim varmış gibi çalıştıklarını ifade etme ihtiyacı duyması bunun kanıtı.

Çelik’in aynı açıklamada “Kuşkusuz bugün bir seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar” demesini de manidar buldum.

Hangi aynı yenilgiyi?

Son genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti’yi büyük yenilgiden Cumhur İttifakı içerisinde MHP ile ortak olması kurtarmıştı. Yine de, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalındı ve güçsüz rakip o turda yüzde 48 oy almayı başardı.

Yerel seçimde ise, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bütün önemli büyükşehirlerin belediye başkanlıklarını kaybetti AK Parti; sandıktan ikinci parti olarak çıkabildi.

Fehmi Koru’nun yazısı