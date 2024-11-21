Fehim Taştekin: Putin’in müzakereye hazırlanan Trump için ileri gitmeyeceği öngörülüyor

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Kursk ve Bryansk saldırıları yeni doktrinin ciddiyetini test ediyor. Şimdilik yıkıcı bir etki olmadığı için fırtına beklenmeyebilir. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev artık NATO ülkeleri tarafından sağlanan füzelerin Rusya’ya karşı kullanılması halinde bunu bir NATO saldırısı olarak ele alacaklarını söyledi. Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov da dedi ki, “Bay Biden kendi tabutunun kapağını kapatırken çok daha fazla insanı beraberinde götürecek.”

Belli ki gerilimde eşik atlayanlar Rusya’nın caydırıcılığında açılan deliği nükleer silahla kapatmasını beklemiyor. Putin’in, müzakereye hazırlanan Trump’ın manevra alanını yok etmemek için ileri gitmeyeceği öngörülüyor. Evet bir NATO müttefikine saldırmak en fazla kaçındıkları nokta. Ama işler çığırından çıkarsa Rusya ittifak üyelerinin ana karaları dışındaki hedeflerini vurabilir.

Ayrıca can yakıcı vekalet savaşına da girişebilir. Emekli Korgeneral Dr. Yevgeni Bujinski, Kommersant’taki demecinde nükleer silah kullanımında eşiğin düşürüldüğünü ama Batılıların Rusya’nın buna başvurmayacağına inandığını belirtiyor. Bujinski’ye göre ATACMS adımına en etkili yanıt Yemen’de Husilere Rus gemisavar sistemleri vermek olabilir. Bir nevi yatay tırmanma öneriyor.

Fehim Taştekin’in yazısı