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Yaramazlara biraz batar!

Fed’in toplantı tutanaklarında faiz indirimi sinyali

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarında 2024 sonunda faiz indiriminin mümkün olduğu kaydedildi.

Fotoğraf: Arşiv. (Reuters)

Fed’in Aralık ayına ait toplantı tutanakları yayınlandı. BloomberhHT’nin aktardığına göre tutanaklarda para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü.


Tutanaklara göre Fed yetkilileri faizlerin zirvede veya zirveye yakın seviyede olduğunu düşünüyor.

Yetkililer enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını kaydetti.

Konuya dair “Neredeyse tüm katılımcılar enflasyon görünümündeki iyileşmenin yansıması olarak baz senaryolarında 2024 sonunda faiz indiriminin uygun olacağını düşünüyor” dendi.

Fed 2023’ün son toplantısında politika faizini yüzde 5,25 – 5,5 ile 22 yılın en yüksek seviyesinde tutmuş, 2024’te toplam 75 baz puanlık indirim öngörülmüştü.

Fed faiz oranını sabit tuttu

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