Fed faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesinde tuttu.

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Fed’den paylaşılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, enflasyonun yıl boyunca yavaşladığı ancak yüksek seyrini koruduğu ifade edildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediğini kaydetti.

ABD’de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022’den bu yana toplam 11 defa faiz artırımına gitmişti. Faiz oranı böylece toplam 525 baz puan artırılmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001’den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.