Fatih Polat: Savaşa yatırım yapanlar iki haftada servet sahibi oldu

Lockheed Martin hissesi borsada 6 Ekim’de 400.73 USD ile işlem görürken, ilk saldırının olduğu 7 Ekim’de sert bir yükselişe geçerek, 9 Ekim’de 436.53 USD’ye yükseldi. İsrail’in saldırılarının yoğunlaştığı, ABD ve İngiltere’nin İsrail’e açık destek verdiği ve savaşın etkilerinin bölgesel karakter kazanabileceği endişelerinin hakim olduğu döneme denk gelen 19 Ekim’de ise hisse 449.18 USD’ye kadar yükseldi. Bu sert yükselişin ardından haftanın son işlem günü olan 20 Ekim’de ise bir kâr realizasyonunun ardından hisse haftayı 444.17 USD ile kapattı.

Northrop Grumman ise 6 Ekim günü 423.24 USD ile fiyatlanırken 7 Ekim’in ardından sert bir yükselişle 9 Ekim’de 471.61 USD’yi buldu. Bir önceki haftanın son işlem günü olan 13 Ekim Cuma gününü 490.15 USD ile kapatan hisse, bu sert yükselişin ardından son bir haftada bazen yükselişler bazen kâr satışlarıyla devam ederek haftanın son işlem günü olan 20 Ekim’i 485.70 USD ile kapattı.

Bu sadece silah tekellerinin kârlarını katladıkları anlamına gelmiyor, diğer birçok sektör hisselerinde çeşitli nedenlerle düşüşler yaşanırken savaşa yatırım yapanların iki haftalık bir dönemde servet sahibi oldukları anlamına da geliyor.

Fatih Polat’ın yazısı