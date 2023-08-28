Fatih Polat: Erdoğan’ın bu siyaset yönteminde iki yön dikkati çekiyor

“Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ağustos 2023 günü yaptığı bu açıklamadaki tarz, bir siyaset yapma yöntemi olarak ‘tek adam’ yönetimiyle başlamadı ama o sürecin ardından neredeyse bir rutine dönüştü.

Bu açıklamaların muhalefetle ya da halkın aklıyla dalga geçmek için yapıldığı sosyal medya ortamlarında sıkça zikredilse de mesele o kadar basit değil. Unutmamakta fayda var, ‘tek adam’ rejimi varlığını sadece zora borçlu olsaydı, onunla baş etmek daha kolay olabilirdi. Bu zor, kendisini kitleler üzerinde belirli ölçüde bir rızayı üretme başarısıyla da tahkim ediyor.

Enflasyon, zamlar, hayat pahalılığı ve halkın hayatını çekilmez hale getiren türlü gelişmeler karşısında Erdoğan’ın bu siyaset yönteminde iki yön dikkati çekiyor. Ya sorunun kaynağı dışsal güçlerle açıklanıyor ya da iktidarın dışına atılması imkansız bir mevzuysa da top ‘iş bilmez’ bürokratlara, iktidarın Erdoğan’ın altındaki kısmına atılıyor. Bakan ya da Merkez Bankası başkanlarını görevden alma kararlarında olduğu gibi: “Reis kangrene dönüşen soruna neşter attı.”

Fatih Polat’ın yazısı