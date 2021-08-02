Fatih Altaylı: Yerli yangın söndürme uçağı projesi AK Parti iktidarının ilk yılında rafa kaldırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emekliye ayırdığı 10 deniz karakol uçağı TAİ tarafından modifiye edilerek yangın söndürme uçağına çevrilecekti.
Gerekli finansman ise TEMA’nın öncülüğünde sağlanacaktı.
Proje yürümeye başlamış, ilk uçağın modifikasyonu yapılmış, uçak 1999 yazında Antalya’daki orman yangınlarına başarı ile müdahale edip, yangınları söndürmeye yardımcı olmuş, 1999 depreminde Tüpraş Rafinerisi’nde çıkan yangını da söndürmeyi başarmıştı. Ve bu uçağa ABD talip olmuş, satış anlaşması bile yapılmıştı.
Toplamda ilk etapta 9 olmak üzere 15 yangın söndürme uçağı yerli ve milli imkanlarla yapılacaktı.
Ancak bu proje 2002 yılında yani AK Parti iktidarının ilk yılında acilen rafa kaldırıldı.