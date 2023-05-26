Fatih Altaylı: Seçimden sonra kim ne değiştirir

Seçimden sonra Türkiye’yi nelerin beklediği konusunda herkesin hemfikir olduğu şey, çok ağır bir ekonomik tablo ile karşı karşıya kalacağımız.

“Ne kadar kötü olacak” sorunun yanıtı geçmişte duruyor üstelik gizli de değil.

“Dolar 10 TL olacak” diyenlere kızıldığı zamanları hatırlayın, dolar bugün 20 TL’nin üzerinde. Siyasi olarak ne olacağı ise biraz daha karmaşık gibi. Kılıçdaroğlu kazanırsa, ekonomik tablo biraz daha az kötü olabilir ve en azından birkaç yıl içinde bir toparlanma başlayabilir.

Aksi durumda ise ya Erdoğan düne kadar söylediklerinden vazgeçip, ekonomiyi gerçek ekonomistlere bırakır ve düzelme ihtimali belirir ya da tam bir batağa sürükleniriz.

Siyasi açıdan neler olacağı ise kafamda biraz daha net. Kılıçdaroğlu kazanırsa genel başkanlığı büyük ihtimalle bırakmaz. Parlamenter sisteme dönüş beklendiği kadar hızlı olmaz ve en az 4 hatta beş yılı bulur. Ak Parti’de bu dönüşe muhtemelen destek verir. Erdoğan bir kez daha kazanırsa, olacaklar ise farklı.

Öncelikle Türkiye bir Anayasa değişikliğine gider. Ak Parti’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde gereken 50 artı 1’den vazgeçilir, Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği şimdilik Ak Parti’nin alt limiti gibi görünen yüzde 30’a çekilir.

Ve yine büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanlığını 2 dönemle sınırlayan Anayasal kural, değiştirilir, Ak parti içinde bir grubun bununla ilgili çalışma yürüttüğünü biliyorum. Ancak her iki değişikliğin, özellikle de Cumhurbaşkanının 50 artı 1 gereksinimi olmadan seçilmesinin Türkiye’deki sosyal barışa büyük darbe vuracağından hiç kuşkum yok. Yine kimileri Erdoğan’ın şimdilik son dönemi gibi görünen bu dönemde daha yumuşak ve daha kucaklayıcı bir Başkanlık sergileyeceğini söylerken, kimileri de tam tersine bu dönemde laik Cumhuriyete son darbenin vurulacağı kaygısını taşıyor. Yeniden Refah’ın ve HÜDAPAR’ın varlığı bu inançlarına dayanak olarak gösteriliyor. Ben bunun da Türkiye açasından iyi sonuç vermeyecek bir girişim olacağı inancındayım. Ve kim kazanırsa kazansın önümüzdeki dönemde en büyük sorunun göçmenler olacağını da bir kez daha tekrarlayayım ve alttaki yazıya geçelim.

Fatih Altaylı’nın yazısı