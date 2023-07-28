Fatih Altaylı: Merkez Bankası yönetimine atananların üçü de Boğaziçi Üniversitesi mezunu

AK Parti iktidarının son yıllarda peş peşe yaptığı hatalardan biri de, Boğaziçi Üniversitesi’ne önce Melih Bulu’yu, ardından da yardımcısı Naci İnci’yi rektör atayarak üniversite içindeki barışı sabote etmeleri idi. Bu iki isim de, göreve geldikten sonra büyük hatalar yaptılar.

Ve bakın Allah’ın işine, şu anda Cumhurbaşkanlığı kabinesinde de, ekonomi yönetiminde Boğaziçi üniversiteliler ağırlıkta. Dün Merkez Bankası yönetimine atanan üç kişinin üçü de Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Ve daha önce bir kez daha sorduğum gibi sorayım. “Acaba iktidar Boğaziçi Üniversitesi’ne reva gördüğü muameleden utanıyor mu?”

Bu üniversiteye yaptıklarından ötürü, gelecekte Türkiye’yi yönetecek olanların bu üniversiteden bugünkü gibi insan kaynağı bulamayacaklarının farkında mı!

Fatih Altaylı’nın yazısı