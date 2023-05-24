Fatih Altaylı: Kemal Bey de merak etmeli

Habertürk’ten ayrıldıktan sonra kısa bir tatil yaptım. Uzun zamandır davet eden ama bir türlü davetlerine icabet edemediğim İzmirli dostlarımızı ziyarete gittik eşimle.

İzmir’in medeniyetini, özellikle de Urla’nın şahaneliğini başka gün anlatırım.

Yol boyunca bir şey dikkatimi çekti. Türkiye bir seçime gidiyor ama sanki seçimde tek aday var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sanki seçime katılan tek aday.

İstanbul’dan otomobille yola çıktım. Yol boyunca sürekli Erdoğan afişleri, Erdoğan posterleri.

İstanbul-İzmir otoyoluna girdim. Afişler dev panolara dönüştü. Yol boyunca adım başı dev Erdoğan fotoğrafları. “Doğru zaman doğru adam” sloganı her yerde.

“Otoyol onun, muhtemelen Kılıçdaroğlu reklamlarını almamışlardır” diye düşündüm.

Sonra İzmir’e vardım. Aynı hamam aynı tas, aynı reklam aynı aday. Dağ taş her yer Erdoğan posteri ve sloganları. CHP’li belediyenin yönettiği İzmir’de, CHP’li belediyelerin ilçelerinde, her yerde Erdoğan posterleri, reklamları.

Yahu bir tane Kemal Kılıçdaroğlu reklamı, ilanı, posteri olmaz mı! Yok.

İlaç için yok. 1500 kilometre yol yaptım, vallahi tek bir Kılıçdaroğlu posteri görmedim. Varsa da arada kaynamış gitmiş. Dikkatimi çekemedi.

Tek adam rejimi tek adam reklamı. Türkiye’ye dışardan gelsen ve bilmesen tek adaylı bir seçim var zannedersin. O kadar yani. Merakım şu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklam kampanyasını kim yürütüyor.

Biz niye hiçbir yerde Kemal Kılıçdaroğlu reklamları göremiyoruz. Milyonlarca lira nereye harcandı, bu paralar kime dağıtıldı da biz hiçbir şey görmedik.

Bu bütçe nereye harcandı, kime paslandı gerçekten merak ediyorum.

Ve bence Kemal Bey de merak etmeli.

Fatih Altaylı’nın yazısı