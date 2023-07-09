Fatih Altaylı: Gülmeyi de yasaklayın

25 dernek. Hepsi de “iktidar torpillisi.” Yasak talep ediyorlar.

Balıkesir Sivil Toplum Platformu adı altında bir bildiri yayınlamışlar.

Festivallerin yasaklanmasını istiyorlar. Şaşırtıcı mı?

Tabii ki değil. Geçen yıl başlamışlardı. Bu yıl kaldıkları yerden ve “daha örgütlü” biçimde devam ediyorlar.

Geçen yıl tarikat ve cemaat temsilcileri olarak valilere, kaymakamlara baskı yaparak yasaklattılar bazı festivalleri. Bu yıl daha organize “sivil toplum kuruluşları” adı altında. Yemin ederim yazarken sinirlerim oynuyor, kafam kaşınıyor. Sözde ahlak bekçisi reziller.

Gençler hatta orta yaşlılar gidiyor, eğleniyor. Kimi içiyor, kimi içmiyor. Size ne! Benim ahlakımın bekçisi siz misiniz! Eğlenmeyi de mi yasaklatacaksınız!

AK Parti 3Y’ye karşı iktidar olmuştu.

Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklar’a karşı.

Bu üçüyle mücadele edecekti.

21 yıl sonra geldikleri noktaya bakar mısınız!

Yoksulluk hiç olmadığı kadar yaygın. Yolsuzluk vakayı adiye. Yasaklar ise alabildiğine. Bir de müzik ve eğlence yasağı kalmıştı. Onu da yaptınız mı…

Dört dörtlük olacak her şey. Ama ben onlara kızmıyorum.

Toplumun tepkisizliği beni delirten. 25 dernek tüm Balıkesir’i temsil edermiş gibi yasak istiyor.

Kimse de sesini çıkarmıyor. Yazıklar olsun. Hepimize.

Fatih Altaylı’nın yazısı