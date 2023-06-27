Fatih Altaylı: Darbenin arkasındaki güç ve aç satıcı

İktidar tam kadro Birleşik Arap Emirlikleri’ne akın ediyor anlaşılan.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek birlikte BAE’ye gittiler.

Ülkenin pek de parlak olmayan doğal güzelliklerini görmeye gitmedikleri malum. Mangır peşindeler.

Çünkü ne Hazine’de ne Merkez Bankası’nda dolar var. Zaten iktidar yancısı kalemler “Emirliklerden 40 milyar dolar yatırım geliyor” yaygarasına başladı bile. Gelmek zorunda çünkü ihracatçının elindeki tüm dövize el koysalar, o bile yetmeyecek noktasındayız. Allahtan önümüz yaz ve turizm gelirleri iyi gidecek gibi ama yazdan sonrası sağlam bir ekonomik kış gibi görünüyor. Ve rivayet o ki, Yılmaz ve Şimşek’in gitmesi yetmemiş olacak ki, Cumhurbaşkanı da yakında BAE’ye gidecekmiş.

Birleşik Arap Emirlikleri’ni, AK Parti seçmeni iyi biliyor. Hani şu Türkiye’deki darbe girişiminin arkasında olduğuna inandıkları, Türkiye’yi yok etmeye, parçalamaya çalıştığını söyledikleri, FETÖ’nün bölgedeki üssü ilan ettikleri ülke. Bunları biz değil, onlar söyledi.

Şimdi tam kadro bu “düşman topraklardalar” ve “para” peşindeler. Demek ki, ya o gün doğruları söylememişler ya da bugün parasızlık düşman dediklerine muhtaç etti kendilerini.

Oysa Birleşik Arap Emirlikleri ile sorunun ne olduğunu yıllar önce yazıp söyledik.

Şimdi “gelecek” diye sevinç nidaları attıkları yatırım o zaman geliyordu zaten.

BAE’nin en büyük şirketi TAQA ile toplamı 20 milyar avroyu bulan bir anlaşma imzalanmıştı ve BAE Türkiye’de, Afşin Elbistan bölgesinde 20 milyar avroyu bulacak enerji yatırımları yapacaktı.

Sonra bildiğim ama yazarsam yalanlanacak birtakım olaylar oldu ve Araplar tası tarağı toplayıp “kaçtılar.”

Evet kaçtılar. Sonrasında da zaten ilişkiler bozuldu. 10 yıl önce, kaçırdığımız BAE’yi şimdi bir kez daha yatırıma çağırıyoruz, paralarını istiyoruz. Pardon istiyorlar. Ama o gün tok satıcıydık.

Bugün ise mirası har vurup harman savurmuş beş parasız mirasyedi. Ve şimdi neyi, nasıl satıyoruz herkes merak ediyor. Ne de olsa milletin malı.

Fatih Altaylı’nın yazısı