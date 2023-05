Fatih Altaylı: Bir sonraki seçimin iki başbakan adayı

Bu seçim dönemi iki lider doğuruyor. Bunlardan biri hiç kuşkusuz Ekrem İmamoğlu.

Belediye Başkanlığı’nın ilk günlerindeki siyasi hatalarını hızla unutturduğu gibi, Türk siyasetinin yeni “Süper Starı” olarak her gün biraz daha sivriliyor.

Daha önce yazmıştım. İmamoğlu ve Yavaş, henüz daha seçim ortamına girilmemişken bile, gittikleri tüm illerde büyük rüzgar estiriyorlardı.

Özellikle Ekrem İmamoğlu tam bir “rock star” gibi dolaşıyordu gittiği illerin sokaklarında.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı ile birlikte düzenlemeye başladıkları mitinglerle her ikisinin de yıldızı daha da parladı. Mansur Yavaş, ağırbaşlı, sakin, bilge tavrı ile saygı uyandırmaya devam ederken, Ekrem İmamoğlu “yeni bir lider” olarak yıldızını iyiden iyiye parlattı.

Ekrem Bey, 1990’ların sonundaki Recep Tayyip Erdoğan’ın yarattığı rüzgardan çok daha güçlü bir rüzgarı arkasına almış görünüyor. Miting meydanlarında da hızla pişiyor, hitabet gücünü yükseltiyor, sertleşen siyasetin içine espri, eğlence unsurları katıyor, siyasi rakipleri ile dalga geçiyor, üstelik de bunu promptersız, doğaçlama biçimde yapıyor. Gerginlik siyasetinden bıkanlara “etkin ama neşeli” siyaseti gösteriyor.

Diğer lider adayı ise tartışmasız biçimde Sinan Oğan. Oğan, ağırbaşlı, ağzından çıkanı kulağı duyan ve gereksiz büyük laflardansa, içi dolu olmaya aday makul cümlelerde milliyetçi siyaset yapılabileceğini gösteriyor. Çok konuşmuyor, boş konuşmuyor, her tuzum var diyene hıyarı alıp koşmadan varlık göstermeyi başarıyor. Adayı olduğu ittifaka rağmen, marjinalliğe kaymadan, uç söylemlerden medet ummadan, herkesin dinleyebileceği bir tonda “makuliyet” dersi veriyor. Bu yüzden de “yeni milliyetçiliğin” sözcüsü olarak her yere gidiyor, her yerde dinleniyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı