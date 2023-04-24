Fatih Altaylı: Bakan, Fazıl Say bu marşı Togg için bestelemiş olsaydı yine beğenmeyecek miydi!

Sevgili Fazıl Say, Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği marşı halkın beğenisine sundu.

Marşın internette yayınlanması ile birlikte bir Bakan “Beğenmedim” dedi.

Bakan Bey elbette müzik uzmanı değil, görüşü uzman görüşü olmayabilir ama görüş görüştür. Beğenmemiş olabilir.

Bu beğenmeyişinde samimi olabilir, siyasi nedenlerle, Fazıl’ın duruşu nedeniyle beğenmemiş de olabilir.

Açık söyleyeyim, bu gibi konularda bakanların ve hatta onların amirlerinin görüşlerinin zerre önemi yoktur.

Kararı verecek olan halktır, zamandır.

Tek hakem zamandır.

Ama bugün için merak ettiğim şudur.

Fazıl Say’ın marşını beğenmediğini açıklayan Bakan, acaba Fazıl bu marşı Togg için bestelemiş olsaydı yine beğenmeyecek miydi!

Fatih Altaylı’nın yazısı