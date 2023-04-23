Fazıl Say’dan 100. Yıl Marşı: Ver elini, yıkalım karanlığı

Piyanist Fazıl Say’ın Cumhuriyetin 100. yılı için bestelediği ‘100. Yıl Marşı’ tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kaydedilen, sözleri şair Ayten Mutlu’ya ait olan ‘100. Yıl Marşı’, ses ve video olarak tüm dijital platformlara yüklendi.

Say, 100. Yıl Marşı’nı Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:

“Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle.”

Öte yandan 100. Yıl Marşı, bugün İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) ilk kez konserde seslendirilecek.

AASSM Büyük Salon’da 100. Yıl Marşı’nı halkla ücretsiz buluşturacak etkinliğin sunuculuğunu sanatçı Engin Hepileri üstlenecek. Marşın seslendirilmesinin ardından Fazıl Say, Serenad Bağcan’la konser verecek.