Fatih Altaylı: AKP’nin elinde en az Fahrettin Koca kadar uygun bir isim daha var

Ancak Kılıçdaroğlu ve avanesi sayesinde AK Parti heyecanlandı, İstanbul rüyası görmeye başladı.

Ve İstanbul’a ‘Kadir Topbaş profilinde’ yani rakip siyasi görüşe karşı bayrak açmamış, kimseyi ötekileştirmemiş bir isim arıyorlar.

Akıllarına gelen ilk isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Gerçekten de pandemi dönemindeki tavrı, basın toplantılarından halka yansıyan yüzü ile Fahrettin Bey, İstanbul’u alabilecek profile uyuyor.

Ancak AK Parti’nin elinde en az Fahrettin Koca kadar bu profile uygun bir isim daha var.

Ergün Turan.

Eski TOKİ Başkanı ve şimdinin Fatih belediye başkanı.

Fatih Ataylı’nın yazısı