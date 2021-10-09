Fatih Altaylı: 24 yıla mahkum üç yılda çıkıyor, suçunu dahi bilmeyen Kavala üç yıldır içerde

20 ayrı suç kaydı.
Adam öldürme dahil.
Kendi deyimiyle karışık işlerden 24 yıla mahkum.
Televizyon programında Müge Anlı’nın karşısında.
3 yıl yatıp çıkmış.
Müge Anlı soruyor, “Nasıl çıktın?”
İnfaz yasası ile yarıya düşmüş, corona sebebiyle biraz daha inmiş, sonunda 24 yıla mahkum 3 yılda tahliye.
Aramızda.
Osman Kavala ise neredeyse 3 yıldır içerde.
Suçu ne?
Bilinmiyor.
Henüz doğru düzgün suçu bile kendisine söylenmemiş, doğru düzgün ifadesi de alınmamış.
24 yıla mahkum 3 yılda çıkıyor, suçunu dahi bilmeyen adam Osman Kavala 3 yıldır içerde.
Ve biz buna yargı, bu kararı verenlere de hakim diyoruz.
Çok açık ki, Osman Kavala adam öldürse idi şimdiye çoktan cezasını yatıp çıkmıştı.