Fas depreminde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 896 yıllık cami yıkıldı 

Fas’ın birçok kentinde büyük yıkıma neden olan, 2 bin 12 kişinin yaşamını yitirdiği 7 büyüklüğündeki depremde, 12’nci yüzyılda Muvahhidler döneminde inşa edilen UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki ‘Mescid el-Azam’ caminin bir kısmı yıkıldı.

AA’nın haberine göre merkez üssü Marakeş’in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremin ardından bir kısmı yıkılan Marakeş yakınlarındaki Tinmel köyünde yer alan tarihi cami Mescid el-Azam’ın görüntüleri paylaşıldı.

Kuzey Afrika ve Endülüs’te hüküm süren Berberi hanedanı Muvahhidler döneminde 1154 yılında inşa edilen Mescid el-Azam 1995’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştı.

Öte yandan, deprem Marakeş’i çevreleyen surların ve kentin Eskişehir bölgesindeki tarihi kırmızı evlerin bir kısmının da çökmesine neden oldu. Marakeş sakinleri ve çok sayıda turist artçı sarsıntıların devam ettiği deprem gecesini sokaklarda geçirdi.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.