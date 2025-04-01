Faruk Bildirici'yi de AKP üyesi yapmışlar

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, e-Devlet’ten bilgisi dışında AKP üyesi yapıldığını duyurdu.
Daha önce sosyal medyada birçok kişi kendilerinin haberi olmadan AKP üyesi yapıldıklarını paylaşmış, duruma tepki göstermişti.
Bildirici X’ten şu açıklamayı yaptı: “Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar. Siyasi ahlaksızlık bu… Suç duyurusunda bulunacağım.”
Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar. Siyasi ahlaksızlık bu… Suç duyurusunda bulunacağım. pic.twitter.com/ROJx9RRReG— Faruk Bildirici (@farukbildirici) April 1, 2025