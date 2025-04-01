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Yaramazlara biraz batar!

Faruk Bildirici'yi de AKP üyesi yapmışlar

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, e-Devlet’ten bilgisi dışında AKP üyesi yapıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Daha önce sosyal medyada birçok kişi kendilerinin haberi olmadan AKP üyesi yapıldıklarını paylaşmış, duruma tepki göstermişti.


Bildirici X’ten şu açıklamayı yaptı: “Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar. Siyasi ahlaksızlık bu… Suç duyurusunda bulunacağım.”

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