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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Partili yetkilinin anne ve ablası, AKP’ye ‘sahte üye’ yapılmış

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, anne ve ablasının ‘habersiz bir şekilde’ AKP’ye üye yapıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Twitter hesabından paylaşım yapan Çömez, anne ve ablasının ‘hayatlarında ilk defa’ bir siyasi partiye üye olmak için İYİ Parti’ye başvurduğunu dile getirdi.


Çömez, anne ve ablasının üyeliklerinin reddedildiğini çünkü kendilerinin AKP’ye ‘sahte üye’ yapıldığını açıkladı.

Çömez, şunları söyledi: “Annem ve ablam hayatlarında ilk kez bir siyasi partiye üye olmak için başvuru yaptı. Tabii ki İYİ Parti’ye. Ancak Yargıtay üyeliklerini reddetti. Meğer AKP kimlik bilgilerini ele geçirip sahte üyelik yapmış. Yargıya taşıyoruz. Lütfen e-devlet’ten bilgilerinizi kontrol edin.”

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