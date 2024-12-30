Faruk Bildirici: Televizyonlar isteyenin suça teşvik edebileceği serbest kürsüler olamaz

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Televizyonlar, isteyenin istediği gibi konuştuğu, dilediği gibi saçmaladığı, suç işleyebildiği, suça teşvik edebileceği serbest kürsüler olamaz. Bizdeki haber kanallarında ise böyle bir eğilim var; ekrana çıkan aklına estiği gibi konuşuyor ve çoğu sunucu da onaylamakla yetiniyor.

Oytun Erbaş’ın katıldığı TV100’deki Buket Aydın’ın programı da böyleydi. Erbaş, “Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Fakir hayat en sağlıklı hayat” diye asgari ücretlilerle alay ederken Buket Aydın’dan itiraz gelmedi. Tersine Buket Aydın, “Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler” diyerek Oytun Erbaş’ın sözlerini daha da açtı; onun sözlerini destekledi.

Gazeteci Abdi İpekçi’nin katili M. Ali Ağca’nın katıldığı Akit TV’deki “Kırmızı Masa” programı da ondan geri kalmaz. Programı sunan Muharrem Coşkun, Ağca’nın, Abdi İpekçi ve gazetecilere yönelik kullandığı ağır ifadelere, nefret söylemine karşı çıkmadı. Hatta “O teğmenlere ne yapılmalı” ve “Tedbir alınmalı yani” gibi sorularla yönlendirerek Ağca’nın Harp Okulu’ndaki teğmenler için “yetki verilirse asarım” demesini sağladı.

Bizdeki haber kanalları böyle ama geçen hafta BBC’nin Arapça kanalında farklı bir örnek yaşandı. Suriye Türkmenlerinden Bekir Atacan, Suriye’de SDG’nin silah bırakması meselesi konuşulurken “Eğer bu katil ve terörist silah taşımakta ısrarcıysa, çözüm sadece ölümdür” deyince sunucu, hemen onu ekrandan aldı. Sonra da “BBC ekranlarında öldürmeye teşvik etmek ahlaki açıdan kabul edilemez. Bu ifadeler tamamen kınanmalıdır” diyerek yayını sonlandırdı.

Olması gereken, BBC sunucusunun yaptığı. Yanlış, kabul edilmeyecek bir ifade olduğunda sunucu hemen itiraz etmeli, anında düzeltmeli.

Faruk Bildirici’nin yazısı