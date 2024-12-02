Faruk Bildirici: Sarıklı, çarşaflı kötü insan olmaz mı?

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RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin hedef gösterdiği televizyonlara ceza yağdırarak AKP’nin yan kuruluşu işlevi gördüğünü bir kez daha kanıtladı.

RTÜK’ün bu cezalarla televizyonlara verdiği iki mesaj var; birincisi, dizilerde “sarıklı, sakallı, başörtülü, çarşaflı, cübbeli” kişiler hep iyi, düzgün, hiç yanlış yapmayan insanlar olarak gösterilecek, onlara hiçbir olumsuzluk atfedilmeyecek! Ama sakalsız, sarıksız, başörtüsüz, çarşafsız, cübbesiz insanlarla ilgili her tür melanet yayımlanabilir, onlar serbest!

İktidarın İslamcı yaşam anlayışının dizilerde egemen olmasını istiyorlar kısacası. “Arka Sokaklar” dizisinde “tarikatta küçük yaşta evlilik ve cinayet konusu”nun işlenmesi nedeniyle Kanal D’ye ceza verilmesinin anlamı bu.

İkinci mesaj da iktidar aleyhine en ufak bir eleştiri, itiraz, propaganda yayımlanmayacak! Ama iktidar yanlısı kanallar, AKP lehine diledikleri gibi propaganda yapacaklar; muhalefet aleyhine suçlamalarda bulunabilecekler! Onlara propaganda serbest, iktidar karşıtlarına her şey yasak olacak. Halk TV, Sözcü TV ve Flash Haber’e “tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine uymadıkları” gerekçesiyle ceza verilmesinin anlamı da bu.

Faruk Bildirici’nin yazısı