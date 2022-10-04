‘Faizi tek haneye indirme’ inadı kur ve enflasyonu yeni zirvelere taşıyor

Dolar/TL güne sınırlı yükselişle yeni tarihi zirvesi 18,5750 seviyesinden başlarken piyasa enflasyonun kasımda yüzde 90’la rekor kırmasını bekliyor.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre eylülde yıllık enflasyon yüzde 83,45. Reuters’a göre piyasada genel beklenti enflasyonun yeni bir kur şoku olmaması halinde kasımda yüzde 90 ya da bu seviyenin biraz altında zirve yapacağı yönünde.

Sert yukarı revizyonların yavaşladığı yıl sonu beklentileriyse artık yüzde 70-75 bandında seyrediyor.

TÜİK’in açıkladığı veriler ile İstanbul enflasyonu arasındaki farkın 24 puanla tarihi zirveye ulaşmasıyla ölçüm kalitesine ilişkin soru işaretleri de devam ediyor.

Faiz yıl sonuna kadar tek haneye inecek

Böylesine bir ortamda dünyanın geri kalanı enflasyona karşı faiz artırırken Merkez Bankası (MB) son iki ayda 200 baz puan faiz indirimine gitti ve politika faizini yüzde 12’ye çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faiz için “Son (toplantıda) Para Piyasası Kurulu yüzde 12’ye indirdi. Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” demişti.

Goldman Sachs da MB’nin faizleri düşürmeye devam edeceğini bekliyor ve yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan faiz indirimi öngörüyor.

Hükümet, düşük faizle ihracat odaklı üretim ve yatırımı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyonla mücadele etmeyi hedefliyor.

Büyük bölümü baz etkisinin katkısıyla yaşanacak enflasyon düşüşü önümüzdeki yılın ilk aylarında da devam edecek. Ancak ekonomistlere göre düşüşün ne kadar kalıcı olacağı da TL’de yeni bir değer kaybı olmamasına bağlı.

Dolarda yeni zirve

MB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3,2 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 08:57’de 18,5250/18,5660 seviyesindeydi.

TL dolar karşısında son bir ayda benzer para birimlerinden daha sınırlı kayıp yaşadı. Son bir ayda ruble ve peso, dolar karşısında değer kaybetmeyen nadir iki para birimi oldu. TL ise yüzde 1,8 değer kaybı yaşasa da en iyi performans gösteren üçüncü para birimi konumunda. Benzer para birimlerinde yüzde 8’e ulaşan kayıplar görüldü.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 54,8 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40’ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Halkbank davası

Öte yandan Halkbank’ın ABD’de devam eden ceza davasıyla ilgili gerçekleştirdiği temyiz başvurusunun yüksek mahkeme tarafından kabul edildiğini belirterek, bundan sonraki süreçte yüksek mahkemenin temyizi esastan görüşmeye başlayacağını duyurdu.

Enflasyonda seçim takibi

Enflasyonun geldiği seviyeler, TL’deki kayıp, hanehalkını zorlarken önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi açısından da piyasalarda takip ediliyor.

Hükümet enflasyonun yarattığı negatif etkiyi ortadan kaldırmak için diğer ülkelerden daha güçlü olan bütçesini kullanmaya devam ediyor. Asgari ücret, memur emekli maaşlarında ‘yüksek’ artış, emeklilikte yaşa takılanlar çalışmaları devam eden ve yılbaşına kadar netleşmesi beklenenler konular arasında. Seçim öncesinde sosyal ödemelerde de belirgin artış öngörülüyor.