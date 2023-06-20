Faiz kulisi: Piyasa Selvi’nin ‘palavra’sından rahatsız

Gazeteci Fatih Altaylı, isim vermeden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin faiz kulisini eleştirdi. ‘Palavra kulisler’in ekonomi dünyasını rahatsız ettiğini yazdı.

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu’nun yarın faiz artırması bekleniyor. Ama ne kadar olacağına dair spekülasyonlar devam ediyor.

İktidara yakın Hürriyet yazarı Selvi, dün ‘ciddi oranda faiz artışı’ olacağını öne sürmüştü. Bunun ‘önden yüklemeli’ bir faiz artışı olacağını belirten Selvi’ye göre piyasalarda şok yaratılmayacak. Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyleydi: “Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum. Ama bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum. Mehmet Şimşek’in zaman ve sabır telkin etmesinden ve yumuşak geçişten bunu anlıyorum. Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak.”

Altaylı: Yazılanlar palavra

Selvi’nin bu yazısı gazeteci Altaylı’nın gündemindeydi. Kendi sitesinde Selvi’ye isim vermeden yüklenen Altaylı, bunların ‘palavra’ olduğunu yazdı.

Selvi’nin iktidara yakın olduğu için böyle iddialı kulisler yazdığını belirten Altaylı, bunların ekonomi dünyasında rahatsızlığa neden olduğunu kaydetti.

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

*İktidara yakın olduğu için çok iddialı kulisler yazan ancak kulislerinin tamamı palavra çıkan bir gazeteci var. Her türlü ipe sapa gelir veya gelmez iddiayı kaleme alıyor. Sonunda genel olarak çuvallıyor.

*Bu vatandaş, geçenlerde faiz artışı ile ilgili bir kulis bilgisi paylaştı. İddiasını göre, ekonomi yönetimi Perşembe günü ciddi oranda faiz artışı yapacaktı. 25’leri öngörmüyordu ama iddiasına göre faizler yüzde 100’e yakın bir oranda artacaktı.

‘Rahatsızlık yarattı’

*İktidarın dostu bu yazarın kaleme aldığı bu palavra kulis ve faiz artış iddiaları ekonomi yönetiminde ciddi bir rahatsızlığa neden oldu. Çünkü hiç de öyle düşünüldüğü, iddia edildiği ya da iktidar kalemlerinin işkembeden salladığı gibi bir faiz artışı planlanmıyor. Bunu tahmin olarak söylemiyorum. Yeni ekonomi yönetimi “Cumhurbaşkanının hassasiyetlerini göz önünde bulunduran” bir faiz artışı planlıyor.

Faiz artışını 2 ila 5 puan aralığında öngören Altaylı, ‘iktidarın dostlarına ve onların palavra kulislerine’ inanaılması gerektiğini de ekledi.