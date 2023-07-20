Faiz kararından önce dövizdeki son durum

Bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde dolar/TL 26,9, avro/TL 30,2 seviyesinde.
Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.
Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü geçmişti. Sonrasında MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan kur, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 26’yı geçmişti.
Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında seyreden avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin geçen ayki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 28’i geçmişti.
Son olarak dolar/TL 27’yi, avro/TL 30’u geçmişti. Bugün açıklanacak faiz kararı öncesindeyse (9:57) dolar kuru 26,9, avro kuru 30,2 seviyesinde.