Faiz kararından önce dövizdeki son durum

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti sözcüsü Faik Öztrak’ın ‘toplantı etik dışıydı’ sözlerine ilişkin “Kendini partiye dayatanlar o toplantıdan bir etik dışılık çıkarabilirler ama ben o toplantıda etik dışı bir şey görmüyorum” dedi.