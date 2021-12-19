Faik Çetiner: Fenerbahçe için ‘Kurtar kendini’ maçı

Mesut Özil ve İrfan Can gibi maçın gidişatını her an değiştirecek, duran top ustaları Fenerbahçe’nin bir başka avantajı. Seyirci son dakikaya kadar Sarı Lacivertli takımı destekleyecek ve ateşleyecek. Fenerbahçe kazanırsa, Trabzonspor’u kovalayacak tek ciddi takım olacak. Galibiyetle Pereira ‘devam’ edecek, futbolculara eleştiriler rafa kalkacak, başkan Ali Koç zaman kazanacak. Kısacası Fenerbahçe için ‘Kurtar kendini’ maçı olacak.
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