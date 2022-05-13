Fabrikadaki gaz sızıntısında iki işçi öldü, üçü yaralandı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde gübre fabrikasında gaz sızıntısından etkilenen işçilerden ikisi öldü, üçü hastaneye kaldırıldı.

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Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde gübre üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle ‘sıvı fosforik asit’ olarak nitelendirilen gaz sızıntısı meydana geldi.

Çalışanların rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gazdan etkilenenler dışarıya çıkarıldı, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin maske ve özel kıyafetlerle girdikleri fabrika boşaltıldı. Gazdan etkilenen bazı işçiler yakındaki fabrikaların bahçesine taşındı ve işçilere burada müdahale edildi. Fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alındı, cadde trafiğe kapatıldı.

AA’nın haberine göre 36 yaşındaki Ferhat Ertuğrul ve 44 yaşındaki Emrah Yiğit hayatını kaybetti, üç kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre yılın ilk dört ayında en az 479 işçi hayatını kaybetti.