Evren Devrim Zelyut: Sorunların faturasını ödeyeceğimiz bir dönem başlayacak

Tatil bitti… Bundan sonra, ötelenen ve biriktirilen sosyal ve ekonomik sorunların faturasını ödeyeceğimiz bir dönem başlayacak. Seçim öncesi dağıtılan paralarla yaşanan rahatlama yerini hızlı fiyat artışlarına bırakacak.

Bunun nedenini artık iyi biliyorsunuz. Kısaca tekrarlarsak;

*Bir trilyona yaklaşacak bütçe açığı zamlarla kapanacak.

*26 seviyesini geçen kur girdi maliyetlerini artıracak, bu da iğneden ipliğe zamları doğuracak.

*Şimdilik 13 milyon olan ve sayıları hızla artan göçmenler gıda, konut ve kira maliyetlerini yukarı çekmeye devam edecek.

2016 yılında iflas eden dışa bağlı üretim modelini ayakta tutmak için verilen 200 milyar TL’lik bir KGF desteğinden beri, sistem reformlarla düzeltilmek yerine, sürekli ek desteklerle yüzdürülmeye çalışılıyor. Ancak kaynaklar da bitti…

Yaz bereketi de geçtikten sonra öncelikli olarak gıda grubunun başı çekeceği fiyat artışlarını göreceğiz. Bunu sanayinin ürettiği ürünler takip edecek.

Enflasyon artışından etkilenmeyen, benim ‘Yeşil Oligarşi’ olarak tanımladığım, milyonluk-milyarlık ihaleler alanlar, devlette ve bağlı kurumlarda maaşlı işlerde çalışanlar, sosyal yardımlarla kendilerine bir dünya kurmuş olanlar haricinde kalan, en az 50 milyon kişi bu faturayı ödeyecek. Yani sefalete girecek.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı