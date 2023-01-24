Evren Devrim Zelyut: Kurda 20 üzeri hareketleri göreceğiz

Türkiye’nin yaşadığı cari açık, bütçe açığı ve artık delilik seviyesine gelmiş enflasyonun altındaki faiz politikası nedeniyle kurun aslında 22-26 Lira arasında olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ancak Rus, Körfez, Net Hata Noksan, KKM destekleri ile zar zor 19 altında bir yolculuk var.

Bu yolculuk seçimlerden sonra bitecek. Çünkü Ruslara ödenmeyen doğal gaz paraları ödenmek zorunda kalınacak. Sonsuza kadar kaynağı belirsiz para ile kur tutulamaz. Sağlıklı bir ekonomide ihracatın ithalattan fazla olması ile piyasalar denge bulur. O zaman acı gerçek karşımıza çıkacak, kurda 20 üzeri hareketleri göreceğiz.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı