Evren Devrim Zelyut: Kimse konut fiyatı düşer diye beklemesin

1-Maliyetler tam gaz artarken kimse konut fiyatı düşer diye beklemesin. Kur 25’i aştı, bu demirden çimentoya inşaat girdilerini yukarı çekecek. Diğer bir unsur ise işçilik ücretleri. Asgari ücretin artması ile bu tip maliyetler de satış fiyatına baskı yapacak.

Alt ve orta gelire ev yapan ‘Laz Müteahhitler’ piyasadan çoktan çekildi. Çünkü maliyet artışları o kadar fazla oldu ki, ürettikleri konutu alabilecek güçte vatandaş yok. Piyasa lüks denilecek 8-10 milyon lira üstü konutların üretilip satılması ile düşük bir hacimde dönüyor. Rakamlar yüksek olunca adetlerde gerileme görüyoruz. Ama maliyet artışları fiyatın inmesine izin vermiyor.

2-Kurun 25’i aşmasıyla sonbaharda kur geçişkenliğine bağlı enflasyonda yükselişi yaşayacağız. Bu durum son 6 ayda durulan ‘enflasyona karşı mal biriktirme’ mekanizmasını tekrar harekete geçirecek.

Üst gelir gruplarının konut ve arsa, ev alamayan orta gelirin ise araç yatırımları artacak. Bu talep artışı fiyatları yukarı çekecek.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı