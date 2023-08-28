Evren Devrim Zelyut: Faiz kararını destekleyecek hamleler adına eylül ortası oldukça önemli olacak

Negatif reel faiz hâlâ devam ediyor, hatta enflasyon arttığı için faiz artışı aradaki farka gitti…

İşte böyle bir ortamda faiz kararını destekleyecek hamleler adına Eylül ortası oldukça önemli olacak.

Dolar kıtlığının azaltılması adına Şimşek, 19 Eylül’de New York’a gidecek ve Goldman Sachs merkezinde önemli yatırımcılarla toplanacak. Faiz artışının en büyük anlamı bu toplantıda yatırımcılara vereceği mesaj olacak. Şimşek, iplerin kendi eline olduğunu söyleyerek sermayeyi Türkiye’ye davet edecek. Erdoğan’ın faiz konusunda yönlendirmesinin olmadığının ispatı olarak yaptıkları faiz artışını anlatacak.

Bu toplantının bir başlangıç olacağını, kademeli şekilde Türkiye’ye yabancı sermaye girişlerinin başlayacağını ancak bu girişlerin ihtiyatlı yabancılar ile küçük miktarlarda olacağını değerlendiriyoruz.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı