Evren Devrim Zelyut: Altın ve dolarda son düzlük

Altın değerini belirleyen en önemli konu ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararı. Son gelen enflasyon rakamı %4,9 ile federal fonlama oranı yani kabaca FED faiz oranı olan %5’in altına kaydı.

FED Başkanı Powell, enflasyon, faizin altına girene dek faiz artıracağını söylemişti. O zaman faiz artışı durdu diyebiliriz. Haziran enflasyon verisi de düşüş işaret ederse FED bu sefer faiz indirmeyi gündeme alır.

Özetlersek FED faiz artışının durması, Haziran verisine göre belki indirim sürecinin gündeme gelmesi, ons altında 2070-2100 direncinin kırılmasını gündeme getirebilir.

Ancak enflasyon verisinin yüksek çıkması gibi bir durum oluşursa, bu sefer 2000 dolar aşağı doğru kırılabilir ve 1970/1950 dolardaki desteklere iniş görülebilir.

Son olarak da borsaya değinelim.

Orada durum çok net: Millet İttifakı gelmesi demek yeni bir başlangıç, güven demek. Bu da yabancı sermaye girişlerini artıracaktır. Böyle bir durumda 10 bin endekse doğru yolculuk başlar. Cumhur senaryosunda ise satışların artacağını ve yüksek bir oynaklık içinde sıkıntılı bir sürecin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı