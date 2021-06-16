Evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandırdı; evli çıktı

Mersin’de 51 yaşındaki bir kadını evlenme vaadiyle 135 bin TL dolandıran ‘evli ve çocuklu’ 37 yaşındaki adam gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Z.A., ocakta tanıştığı T.K. ile evlenmeye karar vermiş. Parasını değerlendirebileceğini söyleyince bankadaki 90 bin TL emeklilik ikramiyesini ve 35 bin TL kredi çekip T.K.’nın hesabına aktarmış. Z.A. ayrıca T.K.’ya 7 bin 800 TL değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve laptop bilgisayar almış.

Adamın evli ve çocuklu olduğu ortaya çıkınca toplamda 135 bin TL dolandırıldığını anlayan Z.A., 11 Haziran’da polise başvurmuş.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin gözaltına aldığı T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmasına gerek görülmeyen T.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.