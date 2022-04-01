Evinde beş adet fetüs bulunan kadın tutuklandı

ABD’nin başkenti Washington’da, kürtaj karşıtı bir kadının evi olduğu belirtilen ikametgahta beş adet fetüs bulundu.

Handy bir eylemde. (Fotoğraf: Reuters)

Kısa adı ‘PAAU’ olan kürtaj karşıtı grubun lideri Lauren Handy (28) tutuklandı.

Polis, bir adreste biyolojik tehlike teşkil edebilecek madde ararken beş adet fetüs buduklarını açıkladı. Washington Post gazetesiyse iki kolluk görevlisinin kendilerine söz konusu evin kendisini ‘Katolik anarşist’ diye tanımlayan Handy’nin yaşadığı yer olduğunu söylediğini aktardı.

Fetüsler polis tarafından soğutucular içinde ve bulunan başka şeyler de torbalarla evden çıkarılırken, kapının önünde görüntülenen Handy basına, “Soğutucu ve torbaların içinde neler olduğunu duyunca insanların aklı çıkar” dedi.

Handy, yakın geçmişte Seattle’daki Washington Üniversitesi’ndeki organ bankasında saklanan fetüs dokularına eriştiğini iddia etmişti ancak üniversite, ‘organ bankasından bir şeyin alınmadığını’ duyurdu.

Fetüsler nedeniyle hakkında dava açılacak Handy’nin 22 Ekim 2020’de ‘Hazel Jenkins’ adını kullanarak ‘Washington Surgi-Clinic’ adlı klinikten randevu alıp kürtaj yaptırmak istediğini söylediği, oraya varınca da lideri olduğu grubun üyelerinin zorla içeri girdiği, bir çalışanı yaraladıkları belirtildi.

Bu konuya ilişkin davada, Handy ve sekiz arkadaşı 11 yıla kadar hapis ve 350 bin dolara (yaklaşık 5,14 milyon lira) kadar para cezası alabilir.