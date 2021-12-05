Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evin bir kısmını uyuşturucu serasına çeviren üç kişiye gözaltı

İstanbul’un Pendik ilçesinde uyuşturucu imal edip ticaretini yapan üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışma kapsamında Çınardere Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.


H.K. ve S.K. ile E.T. gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda altı kök Hint keneviri, bunu yetiştirmek için kullanılan vantilatör, soğutucu, led lambalar ile havalı tüfek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 944 lira bulundu.

Evin bir bölümünü sera haline getirerek uyuşturucu maddeleri yetiştirdiği ve bunları sattıkları belirlenen şüpheliler
emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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