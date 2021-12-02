‘Evde Tek Başına’ filminin çekildiği ev bir geceliğine kiralık

‘Evde Tek Başına’ filminn çekildiği ev bir geceliğine kiraya verilecek.

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1990 yapımı filmin çekildiği, ABD’deki ev 12 Aralık’ta Airbnb tarafından kiraya verilecek. Filmdeki McCallister Ailesi’nin yaşadığı evin bir gecelik kira bedeli 25 dolar (335 lira).

Chicago bölgesindeki evi tutmak isteyenler 7 Aralık’tan itibaren başvurabilecek. Evde 12 Aralık’ta azami dört kişi kalabilecek.

Misafirleri, tüm zamanların sevilen filmleri arasındaki ‘Evde Tek Başına’da ‘Buzz’ karakterini canlandıran ABD’li oyuncu Devin Ratray karşılayacak.

‘Çocukken filmi izleyip, o evi görmek için hayal kuranlara’ seslenen Ratray, bir gecelik kiralamanın tanıtımında, “Beni tanıyamayabilirsin yıllar geçti, büyüdüm. Aile evimi, pizzamı Noel öncesinde sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyarım” ifadelerini kullandı.