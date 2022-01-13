Evde ölü bulunan üç yaşındaki çocuğun anne ve dayısı tutuklandı

Burdur’da, dün evde ölü bulunan üç yaşındaki Ayşenur K.’nın annesi ve dayısı tutuklandı.

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Cemil Mahallesi’ndeki müstakil evde yaşayan Kader K., dün sabah 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızı Ayşenur’un uyanmadığını bildirmiş, yardım istemişti. Eve giden ekipler, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından küçük kızın cansız bedeni otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Hızır Ç.’nin ifadesinde, gece Ayşenur’un ses çıkararak gürültü yaptığını, susturmak için çocuğa tekme attığını, tekmenin neresine geldiğini bilmediğini söylediği belirtilmişti.

AA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından çocuğun annesi Kader K. ve dayısı Hızır Ç. (18) adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki isim tutuklandı.

DNA örneği alındı

Nüfus kayıtlarına göre Ayşenur K.’nın babasının, anneannesinin ikinci eşi Erdoğan K. olduğu öğrenildi.

Bu nedenle Kader K.’dan, Erdoğan K. dan ve çocuğun biyolojik babası olduğunu öne süren Erdi K.’dan DNA örnekleri istendi.