Evde izleyebileceğiniz beş bilim kurgu filmi

Yaz sıcaklarında sinemaya gitmek alternatif olmaktan çıksa da bilim kurgu severler için online platformlarda birçok seçenek var.

Diken, Polygon’ın derlediği beş filmlik seçkiyi okuyucuları için çevirdi.

Hadi başlayalım.

Fotoğraflar: Wikipedia, YouTube

Terminatör 2: Kıyamet Günü

1991’de çekilen filmin yönetmeni James Cameron. Oyuncular arasındaysa Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton ve Robert Patrick var.

Devam filmi olan yapım, ilkinden daha çok aksiyon içeriyor. İlk filmden 11 yıl sonra geçen hikayede, Skynet bir kez daha geçmişe bir Terminatör gönderir. Hedef artık John Connor’dır. Önceki filmde suikastçi olan Terminatör (Arnold Schwarzenegger) artık Connor ailesini tehditlerden korumak için geçmişe gönderilmiştir.

Film, Netflix’ten izlenebilir.

Avatar: Suyun Yolu

İkinci sırada yine Cameron yapımı bir film var.

Fenomen haline gelen Avatar’ın devam halkası, bu defa Cameron’un yaratmış olduğu öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Avatar’da yaşanan olaylardan 16 yıl sonra Jake ve Neytiri, Pandora’da kendi ailelerini kurmuştur. Ancak onlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Bu yüzden Jake ve Neytiri, suyun yüzeyi ve altı dahil olmak üzere Pandora’nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlar.

Film, Disney Plus ve Max’tan izlenebilir. Ayrıca Amazon, Apple ve Vudu üzerinden de kiralama seçeneği var.

Yasak Bölge 9

Bilim kurgu ustalarından Neill Blomkamp’ın filmi olan yapımda, 1982’de hayatta kalan son uzaylıların, yaşamlarını sürdürebilmek için dünyaya gelmelerinin hikayesi anlatılıyor.

Güney Afrika’nın bir bölgesine yerleşen uzaylılar çok geçmeden bir araştırma ekibi tarafından keşfedilip gözlemlenirler. MNU isimli özel bir şirketin denetimi altında tutulan uzaylılar, ‘Yasak Bölge 9’ isimli bölgeye yerleştirilirler. Şirket, uzaylıların teknolojisinin öğrenip uygulamayı, böylece de servet kazanma peşindedir. Bunun için gerekli olan şeyse uzaylı DNA’sıdır. MNU çalışanı Wikus van der Merwe esrarengiz bir virüs tarafından saldırıya uğrar ve uzaylılara benzemeye başlar. Şirket şimdi kendi çalışanının peşine düşer ve hikaye başlar.

Film, Max’ta yayınlandı. Ayrıca Amazon, Apple ve Vudu üzerinden kiralama imkanı da mevcut.

Hayır (Nope)

Jordan Peele’in yönettiği film, Kaliforniya’nın iç kesimlerindeki ıssız bir kanyonda yapılan esrarengiz ve ürpertici bir keşfi anlatıyor.

Film, Prime Video’da yayında. Ayrıca Amazon ve Apple üzerinden kiralama seçeneği mevcut.

Dünyanın Sonu

Edgar Wright’ın ‘Three Flavours Cornetto’ üçlemesinin üçüncü ve son filmi, kırklı yaşlarında olan bir grup çocukluk arkadaşının hikayesini anlatıyor.

Beş eski dost, 20 yıl sonra ‘dünyanın sonu’nu getirebilmek için tekrar bir araya gelir.

Filmde Hobbit ve Sherlock Holmes’tan tanıdığımız Martin Freeman’da oynuyor.

Film eğlenceli bir kıyamet sonrası bilim kurgu komedisi olarak tanımlansa da aynı zamanda geçmişe bağlı kalmak istemeyen bir adamın kendi hatalarını kabul ederek çıktığı yolculuğu da anlatıyor.

Filme Prime Video’dan ulaşılabilir.