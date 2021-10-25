Ev hapsindeki adam eşinden uzaklaşmak uğruna cezaevine girdi

İtalya’da ev hapsi cezası bulunan adam eşinden uzaklaşmak amacıyla cezaevine girmek için polise başvurdu.

30 yaşındaki adam polis memurlarına karısıyla ev hapsine daha fazla dayanamadığını söyledi.

Il Messagero’nun haberine göre Arnavut asıllı adam evden çıkıp polis merkezine giderek cezasının geri kalanını parmaklıklar ardında geçirmesinin mümkün olup olmadığını sordu.

Uyuşturucuyla ilgili suçlardan ev hapsine mahkum olan adam muradına erdi. Polis merkezine gitmek suretiyle ev hapsi kurallarını ihlal eden adam, Roma yakınlarındaki Guidonia kasabasında bulunan cezaevine gönderildi.

AFP’nin aktardığına göre polis adamın eşi ve ailesiyle birlikte yaşadığını, cezasının bitmesine birkaç yıl kaldığını söyedi.